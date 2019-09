Após “boa impressão”, Venuto diz que assimilou sistema de Sampaoli no Santos

Lucas Venuto chamou a atenção do técnico Jorge Sampaoli na estreia pelo Santos, no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR no último domingo, na Vila Belmiro.

Após um mês de treinamentos, o atacante ex-Vancouver Whitecaps, do Canadá, entrou no segundo tempo e ajudou o Peixe a buscar o ponto em casa.

“Estou muito feliz por ter jogado meus primeiros minutos com a camisa do Peixe. Realmente não foi o que eu queria, queria estrear com vitória. Mas como falei depois da partida, o duelo foi muito bom pela entrega do grupo. Demos nosso máximo. Fiquei feliz pela minha participação. Acho que deixei uma boa impressão para o torcedor e para a comissão técnica. Estou trabalhando dia após dia para conquistar meu espaço, com toda humildade, é claro. Agora é dar sequência no trabalho para dar o meu melhor todos os dias”, afirmou Venuto, ao site oficial.

A demora para estrear está ligada ao processo de adaptação aos treinamentos de Sampaoli. O técnico costuma esperar o atleta entender completamente seus pedidos antes de dar minutos em campo.

“Estou trabalhando dia após dia, entendendo o que o professor Sampaoli quer. É um sistema bem diferente, mas depois de um mês já deu para assimilar bastante coisa. Venho crescendo e espero evoluir cada vez mais para ajudar o Sampaoli, o Santos e meus companheiros”, completou o atacante.

Venuto deve seguir no banco de reservas contra o Flamengo, sábado, no Maracanã, mas a expectativa é de maior tempo de atuação nos próximos minutos. Internamente, Sampaoli se mostrou surpreso com a personalidade do jogador, sem sentir o peso da estreia.

