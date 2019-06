Apoel faz proposta ao Santos por Caju; veja detalhes

O Apoel (CHI) fez uma proposta oficial ao Santos na última segunda-feira pela permanência de Caju após o empréstimo encerrado nesse mês.

Como o lateral-esquerdo tem contrato até dezembro e pode assinar um pré-acordo a partir de julho, o Apoel não oferece dinheiro. A oferta é de 10% dos direitos econômicos ao Peixe, além de bônus por metas alcançadas no Chipre, como a classificação para a Liga dos Campeões.

O Alvinegro, porém, quer ao menos R$ 800 mil – valor de luvas pago pela antiga gestão na renovação de contrato do lateral. O Apoel espera uma definição rápida e irá atrás de outro lateral no Brasil se não puder contar com Caju.

“Caju tem reapresentação no Santos marcada para a próxima segunda-feira, mas nessa última semana clubes da Dinamarca, um do México, um de Portugal e outro da Turquia tentaram avançar pela contratação dele. A ideia de todos é contar com ele definitivo e livre por causa do pré-contrato disponível a partir de julho. O Apoel tem a mesma ideia, o representante está no Brasil e fez uma proposta ao Santos, porém ainda não teve retorno”, disse Vinicius Nascimento, um dos representantes de Caju, à Gazeta Esportiva.

“Na atual situação, a proposta do Apoel é muito boa e trará grandes benefícios ao Santos, mas o nosso tempo se esgota nesta quarta. Com o jogador e o estafe estamos de acordo. A proposta está no e-mail do presidente. Estive com ele por três horas na última segunda-feira em São Paulo. Vim ao Brasil apenas para resolver isso”, afirmou Alessandro Silva, representante do Apoel.

O técnico Jorge Sampaoli gostaria de observar Caju nos treinamentos, mas o Santos pode resolver a situação do lateral antes da retomada das atividades. Ainda não houve qualquer sinalização pela renovação do contrato.

Caju tem 23 anos e foi promovido ao elenco profissional do Santos em 2014, mas nunca se firmou como titular. Em 2017, ele esteve bem perto de ser negociado com o Lille-FRA

