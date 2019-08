Apesar da derrota no San-São, Santos segue sendo melhor visitante do Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Santos foi derrotado pelo São Paulo no último sábado (10), no Estádio do Morumbi. No entanto, mesmo com o revés fora de casa, o Peixe segue com o melhor desempenho como visitante na competição nacional.

Até a 14ª rodada, o Alvinegro Praiano disputou sete partidas fora de seus domínios, somando quatro vitórias, um empate e apenas duas derrotas, contra os rivais Palmeiras e São Paulo. Desse modo, a equipe comandada por Jorge Sampaoli conquistou 13 pontos de 21 possíveis como visitante, com um aproveitamento de 61,9%.

O Verdão, vice-líder, e o Tricolor Paulista, quinto colocado, vem na sequência do Santos em relação à estatística. Com três vitórias, três empates e uma derrota em sete jogos, totalizando 12 pontos, o Palmeiras possui 57,1% de aproveitamento fora de casa.

Já o São Paulo conquistou 61,1% dos pontos possíveis em seis partidas longe do Morumbi. Cuca e seus comandados venceram três, empataram duas e perderam uma. No dia 21 de agosto, quarta-feira, o Tricolor ainda joga contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, em duelo adiado válido pela 13ª rodada.

Para manter a vantagem na liderança, o Santos terá que dar continuidade ao bom retrospecto como visitante. No próximo domingo (18), às 16h (de Brasília), o Peixe enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileirão. Mesmo com derrota contra a Raposa e vitória do Palmeiras diante do Grêmio, a primeira posição está garantida, já que o clube alvinegro ficaria na frente no número de vitórias.