Análise: Santos aproveita pontos fracos do Cuenca e enfim é eficiente na Sul-Americana

O Santos bateu o Deportivo Cuenca por 3 a 0 na noite da última terça-feira, na Vila Belmiro, pela sexta e última rodada da Copa Sul-Americana. O Peixe soube aproveitar os pontos fracos do rival equatoriano e, em uma noite muito positiva, enfim foi eficiente para conquistar sua primeira vitória na atual edição do torneio continental. Os donos da casa não sentiram a pressão e conseguiram transformar as chances criadas em um triunfo.

Santos abre placar cedo e domina primeiro tempo

O técnico Cuca mexeu minimamente no time para o duelo decisivo da última terça-feira. O Santos foi a campo com apenas duas alterações em relação à derrota para o Grêmio. Luan Peres substituiu o titular Lucas Veríssimo, suspenso, enquanto Barreal retomou sua vaga no 11 inicial após cumprir suspensão no fim de semana. Rollheiser, que era esperado até mesmo como titular depois de sofrer com dores musculares, não foi sequer relacionado.

O Santos impôs seu ritmo contra o Cuenca desde o primeiro minuto na Vila Belmiro. O Peixe começou já criando uma boa oportunidade, mas Gabriel Bontempo pegou mal e desperdiçou. Ainda assim, os primeiros 15 minutos foram de uma equipe dominante e bastante associativa, de muita movimentação com o quarteto Miguelito, Bontempo, Gabigol e Barreal. Foi justamente em uma boa trama pelo lado direito, com Gustavinho, Bontempo e Igor Vinícius, que o time abriu o placar, com o camisa 9 só completando para o gol.

O roteiro do jogo, porém, pareceu seguir o mesmo das últimas partidas. Depois de minutos de dominância, o Santos não aguentou fisicamente e deixou o ritmo cair, levando a um crescimento natural de produção do Cuenca. O cansaço pareceu pesar nos jogadores do Peixe, que também passaram a cometer muitos erros técnicos. As maiores oportunidades dos donos da casa surgiram em bolas paradas, mas com faltas mal aproveitadas. Barreal acertou a barreira em uma, e outra foi para fora.

Embora o Santos não tenha cedido chances claras de gol ao Cuenca, ficou nítida a forma como o Peixe sentiu o ritmo intenso do jogo, deixando o time equatoriano mais confortável com a posse e no campo de ataque. Na reta final da primeira etapa, a equipe santista voltou a ficar com a posse, mas precisava de muito mais. Isso porque o Recoleta abriu o placar contra o San Lorenzo, o que ia deixando o time de Cuca pelo caminho ainda na fase de grupos.

Peixe consolida vitória no segundo tempo

O Santos voltou para o segundo tempo sem mudanças e já com uma das 'especialidades' da casa: gols perdidos. Barreal ficou cara a cara com o goleiro após sobra de bola na entrada da área, mas perdeu. Felizmente, o gol não fez falta para o Peixe, que superou o baque e ampliou rapidamente. Miguelito salvou cruzamento errado do argentino, invadiu a área e bateu cruzado para iniciar a classificação do Peixe aos playoffs. Afinal, com o saldo de +2, os donos da casa ultrapassaram o San Lorenzo.

O segundo gol aliviou rapidamente a pressão e fez o Santos jogar mais leve. O Cuenca voltou a ser inofensivo, e o Peixe teve o controle da partida em mãos, segurando um resultado importante para buscar a classificação aos playoffs. O resultado foi selado com o terceiro gol da equipe santista, que se aproveitou de um erro da saída de bola dos equatorianos e montou um contra-ataque com Bontempo e Gabigol, culminando em uma cavadinha do jovem meia.

Com o resultado em mãos e a vaga nos playoffs praticamente assegurada, o Santos fez suas primeiras modificações. Já aparentando sinais de cansaço, Bontempo e Miguelito deixaram o campo para as entradas de Rony e Lautaro Díaz. O Cuenca, em situação delicada no grupo, precisou se lançar ao ataque, oferecendo espaços ao time da casa no contra-ataque. Foi justamente em um deles que o Peixe chegou ao terceiro gol. Ainda assim, o time só segurou a posse, sem arriscar grandes jogadas ou tramas ofensivas.

Já perto da reta final da partida, Cuca ainda promoveu outras duas substituições, tirando Barreal e Gabigol para colocar Moisés e Robinho Júnior. A verdade é que o terceiro gol praticamente definiu o jogo para o Santos, que só teve o trabalho de segurar o resultado. O Cuenca não conseguiu pressionar o Peixe, que esteve muito bem defensivamente na noite da última quarta-feira.

Em suma, o Santos fez, talvez, um de seus melhores jogos sob o comando de Cuca. O Peixe respirou com a classificação na Sul-Americana e já se prepara para uma nova decisão, agora contra o Vitória, para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo.

Situação na Sul-Americana

Com o resultado, o Santos terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo D, se classificando aos playoffs da Copa Sul-Americana. Com sete pontos, o Peixe fechou com a mesma pontuação do San Lorenzo, mas garantiu a vaga no saldo de gols (dois contra um do time argentino). O time do técnico Cuca, agora, aguarda a definição dos grupos da Libertadores para saber quem será seu adversário nos playoffs.

Próximo jogo do Santos