Alvo do Santos, zagueiro do Hannover elogia Sampaoli e quer voltar ao Brasil

Um dos alvos do Santos no mercado de transferências, Felipe Trevizan, do Hannover, espera retornar ao futebol brasileiro no segundo semestre. Seu contrato vai até 2 de julho deste ano com o clube alemão.

Trevizan tem 31 anos e 13 jogos na atual temporada europeia. Zagueiro alto, de 1,93m, ele foi revelado pelo Coritiba está na Europa há 10 anos, desde 2009. Ele foi do Standard Liege-BEL para o Hannover em 2012.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o defensor falou da procura do Peixe, a possibilidade de ser dirigido por Jorge Sampaoli e o desejo de voltar ao Brasil. Veja abaixo.

Procura do Santos

“Houve algumas especulações e sondagens no passado, mas acabaram não evoluindo. O meu contrato com o Hannover está acabando (2 de julho) e quero voltar ao futebol brasileiro. Mas nada oficial, nada concreto por enquanto com o Santos e com nenhuma equipe do Brasil”.

Elenco do Peixe

“Sempre que aparece uma sondagem eu paro para analisar o elenco do time em questão. O Santos tem ótimos jogadores na posição, são atletas jovens e de muito potencial. Sobre preferência, não tenho, não. Estou há dez anos na Europa e desejo voltar a um clube que tenha um planejamento bom a curto e médio prazo”.

Poder ser dirigido por Jorge Sampaoli

“O Sampaoli é um ótimo treinador, tem um currículo excelente e uma filosofia de trabalho e jogo que atrai qualquer jogador. Pelo que ouço dele e pelo que observo, é um treinador muito bom, que sabe extrair o melhor de cada atleta. Aqui na Alemanha, já fui comandado por técnicos com o perfil dele, que gosta de jogar com as linhas altas, e me adaptei bem”.

Procura antiga do Santos, em 2017

“Como eu disse, já aconteceram algumas sondagens. É uma honra estar na pauta de um time tão grande a nível mundial como o Santos. O acerto não ocorreu por diversos fatores e resolvi ficar no Hannover para finalizar meu contrato”.

Tempo na Europa e principais características

“Sim, saí muito cedo. Joguei no Coritiba e fui muito jovem para o futebol belga. Depois, fui para o Hannover. Olha, sou um zagueiro que gosta da bola, que gosta de sair jogando. Como estou há dez anos atuando em ligas importantes, já passei por muita coisa e tenho uma experiência boa também”.