Alvo do Palmeiras em 2018, Sánchez é esperança do Santos em clássico

Alvo do Palmeiras em 2018, Carlos Sánchez é a grande esperança do Santos para o clássico desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sánchez deve comandar o sistema ofensivo do Peixe na ausência de Evandro, suspenso, e Soteldo, na seleção venezuelana. O uruguaio treinou como titular durante a semana, no CT Rei Pelé.

O jogador de 34 anos foi procurado pelo Verdão, mas honrou o compromisso com o Alvinegro depois da saída do Monterrey, do México. Sánchez explicou a situação na sua apresentação, em julho do ano passado.

“Não tive muito conhecimento da proposta do Palmeiras. O Santos sempre me buscou, deu posição. Era somente chegar a um acordo com o Monterrey. Era negociar com eles e sempre foi o Santos que me procurou. É agradecer por confiar em meu futebol e quero transmitir isto dentro do gramado”, afirmou o atleta.

Na ocasião, o presidente do Santos, José Carlos Peres, provocou o rival e valorizou a palavra de Carlos Sánchez.

“Foi uma das dificuldades. Toda vez que vaza nome já dificulta. Os caras são negociadores e sabem que estão direcionados e vão se aproveitar. Esse fator dificulta. Prolonga, fica chata… Palmeiras fez proposta, isso ocorreu, foi muito grande e aqui quero enaltecer jogador e empresário. Jogador foi consciente do que vínhamos combinando. Ele entendeu que era melhor vestir a camisa do Santos em uma posição carente. Santos é Santos, desculpa. Na dúvida, jogador vem para o clube”, afirmou Peres.

Sánchez tem contrato com o Santos até 22 de julho de 2021. O meia tem 63 jogos pelo Peixe, com 18 gols marcados.

