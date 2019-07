Allanzinho marca mais um, mas Santos perde para o Inter no Brasileirão Sub-20

Os garotos do Santos entraram em campo nesta quarta-feira, e conheceram mais uma derrota no Campeonato Brasileiro Sub-20. Fora de casa, os Meninos da Vila foram derrotados por 2 a 1 pelo o Internacional, e seguem com dificuldades na competição, sem conseguir vencer.

Com o resultado, o Peixe segue com apenas dois pontos na competição e agora é o 15º colocado. A equipe foi ultrapassada pelo próprio Internacional, que somou os primeiros três pontos e agora aparece uma posição a frente.

A partida já começou difícil para o Santos. Logo aos sete minutos da primeira etapa, o zagueiro Derick recebeu o cartão vermelho e deixou os Meninos da Vila em desvantagem numérica. O adversário demorou, mas aproveitou para abrir o placar com Lucas Ramos aos 46.

Na volta do intervalo, Volnei ampliou o marcador para o Internacional e foi às redes aos 10 minutos da segunda etapa. O Peixe só conseguiu descontar já nos acréscimos, aos 46, com Allanzinho. O garoto chegou aos quatro e tornou-se o artilheiro isolado da competição.