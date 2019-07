Allanzinho destaca evolução no Santos com dicas “do excepcional” Sampaoli

Allanzinho é uma das grandes novidades do Santos para o segundo semestre. O atacante foi promovido ao elenco profissional pelo técnico Jorge Sampaoli e foi ao banco de reservas nas vitórias por 1 a 0 sobre Bahia e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

O jovem de 19 anos foi contratado neste ano depois de boa Copa São Paulo de Futebol Júnior pela Portuguesa. Ele foi indicado por Márcio Zanardi, técnico do time sub-20 e seu comandante na equipe paulistana.

Allanzinho destaca o aprendizado duplo no Peixe, entre o profissional e os jogos do sub-20 no Paulista, Brasileiro e Aspirantes.

“Fico feliz em conseguir ajudar a equipe quando onde eu estiver à disposição É muito importante para mim estar na base e no profissional, pois aprendo nos dois lados e posso melhorar minhas técnicas com dois treinadores interessantes”, disse Allan, à Gazeta Esportiva.

“Treinar com o profissional está me trazendo muito conhecimento. É um sonho de garoto que estou realizando. O contato com todos é muito bom. Observo o tempo todo e aprendo”, completou.

O atacante ainda falou sobre a surpresa ao ser relacionado para as viagens do Santos depois da pausa para a Copa América.

“Quando saiu a relação (dos relacionados) fiquei muito contente. Minha família vibrou bastante. Estar em uma concentração com os jogadores que eu assistia pela TV foi muito importante nesse momento. Todos me trataram bem e notei que esse elenco tem uma união muito legal”, concluiu.

Nova aposta da base do Santos, Allanzinho tem contrato até março de 2021. O Peixe já pensa em renovar e valorizar o jogador em meio à ascensão meteórica.

