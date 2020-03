Alison tem lesão no joelho e vira desfalque no Santos

Alison será desfalque do Santos nos próximos jogos do Campeonato Paulista e Libertadores da América. O volante tem uma lesão no joelho direito.

O capitão foi avaliado pelo departamento médico do Peixe e também por um profissional de sua confiança. A lesão de ligamento é parcial, sem necessidade de cirurgia. O prazo de recuperação não foi determinado, mas deve ser de cerca de dois meses.

A decisão, a princípio, é por tratamento conservador. O caso é semelhante ao do primeiro semestre de 2018, quando houve receio de algo grave e nenhuma intervenção ocorreu. Alison teve quatro cirurgias neste mesmo joelho anteriormente.

Alison tem 27 anos e iniciou a temporada como titular absoluto com Jesualdo Ferreira. O problema foi sofrido no clássico contra o Palmeiras, no último sábado.

