Alison agrada Sampaoli e tira “cadeira cativa” de Pituca no Santos

Diego Pituca no banco de reservas é uma imagem rara no Santos sob o comando de Jorge Sampaoli. O volante ficou fora do time titular por opção técnica pela primeira vez na temporada na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás no último sábado, no Serra Dourada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última vez ocorreu diante do Atlético-GO, pela Copa do Brasil, em abril, quando jogadores foram poupados.

O escolhido para atuar à frente da defesa foi Alison. E na ausência de Gustavo Henrique, suspenso, o Menino da Vila foi capitão mesmo com Victor Ferraz e Carlos Sánchez em campo e teve boa atuação.

Sampaoli está contente com o desempenho de Alison. O treinador reconhece a falta de qualidade na construção ofensiva, mas aprova o bom posicionamento, melhor em relação a Pituca, e importante para frear as transições dos adversários.

Pituca tem 52 jogos na temporada, enquanto Alison atuou 36 vezes. Eles disputam posição no meio-campo para a partida contra o São Paulo, sábado, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Com Soteldo e Derlis González convocados para as seleções da Venezuela e Paraguai, respectivamente, Tailson deve ser titular ao lado de Marinho e Eduardo Sasha. Gustavo retorna para provavelmente formar dupla de defesa com Lucas Veríssimo.

