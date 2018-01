Ainda à procura de um volante, Santos define alvos para o ataque

Depois de analisar diversos nomes, o Santos filtrou a busca por reforços. Os principais alvos são o meia Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX, Gabigol, do Benfica e Santiago Tréllez, do Vitória. Há negociações em andamento pelo trio.

O Peixe tenta o empréstimo de Zelarayán e Gabigol e já fez proposta oficial por Tréllez. O objetivo é repor as saídas de Lucas Lima e Ricardo Oliveira, que eram titulares do alvinegro desde 2015 e foram para Palmeiras e Atlético-MG, respectivamente.

Enquanto as prioridades para o ataque estão definidas, o Peixe ainda procura por um volante. Hudson, do São Paulo, interessava, mas a negociação não avançou. O técnico Jair Ventura e o executivo de futebol Gustavo Vieira buscam opções no mercado.

Sem grandes recursos financeiros, o Santos oferece pagamento parcelado nas negociações. O presidente José Carlos Peres assumiu o clube com salários atrasados e precisou recorrer à empréstimo bancário neste mês. O Peixe contratou dois reforços até o momento: o lateral-esquerdo Romário e o atacante Eduardo Sasha.