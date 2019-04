Aguilar treina com bola e deve reforçar o Santos contra o Corinthians

Felipe Aguilar treinou normalmente neste sábado, em trabalho tático no CT Rei Pelé, e deve reforçar o Santos contra o Corinthians nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. Na ida, derrota por 2 a 1 em Itaquera.

Aguilar está recuperado de trauma na cabeça após choque com Danilo Avelar no último domingo. Ele passou uma noite no hospital e foi reavaliado diariamente. Neste sábado, treinou sem limitações e com bola pela primeira vez.

O colombiano deve formar a dupla de defesa ao lado de Gustavo Henrique. O técnico Jorge Sampaoli ainda não definiu o ataque.

Uma possível escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Cueva (Rodrygo) e Derlis González.

O Peixe precisa de dois gols de diferença para avançar à final. Vitória por um gol de saldo levaria a decisão para os pênaltis.