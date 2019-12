Aguilar pode voltar a ser titular após “ficar na geladeira” no Santos

Felipe Aguilar pode ser titular do Santos contra o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro foi a principal surpresa no 11 inicial do treino da última terça-feira, no CT Rei Pelé. Ele trabalhou ao lado de Gustavo Henrique e será o escolhido se Lucas Veríssimo foi realmente poupado.

Essa seria a terceira atuação de Aguilar no segundo turno. A partida anterior foi em vitória diante do Vasco, em cinco de outubro – há dois meses.

O colombiano “ficou na geladeira” depois de erros consecutivos no primeiro turno – São Paulo e Fortaleza foram os casos mais emblemáticos. Luan Peres ganhou espaço neste período. Luiz Felipe também esteve à frente quando Gustavo e Veríssimo estiveram fora de combate.

O técnico Jorge Sampaoli viu falta de confiança e desempenho inferior nos treinamentos. Nos últimos dias, porém, o rendimento melhorou e o argentino está disposto a dar uma chance para deixar boa impressão no fim deste ano.

Felipe Aguilar foi indicado por Sampaoli logo na sua chegada. O Peixe pagou R$ 15 milhões em parcelas para tirá-lo do Atlético Nacional. O contrato vai até 2023.