Aguilar minimiza ausência de Veríssimo para Santos x Corinthians e cogita três zagueiros

Felipe Aguilar minimizou a ausência de Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para a partida entre Santos e Corinthians, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O colombiano citou a possibilidade de linha de três zagueiros e destacou o entrosamento com Gustavo Henrique.

“A incógnita fica para o treinador. Não sabemos se vamos com linha de três ou de quatro, jogamos contra o Atlético-MG com linha de quatro e contra o Ceará com dois zagueiros e um lateral (Jorge) na linha de três. Ele (Lucas Veríssimo) é um jogador importante, mas joguei muitas partidas com o Gustavo”, disse Aguilar, em entrevista coletiva.

A opção natural seria Gustavo Henrique ao lado de Felipe Aguilar, com Victor Ferraz e Jorge nas laterais, porém, o técnico Jorge Sampaoli pode optar pela formação com três defensores e escalar Luiz Felipe ou o próprio Jorge.

O elenco do Santos se reapresentou na tarde desta segunda-feira, depois de vencer o Atlético-MG por 3 a 1 no último domingo. Os titulares ficam na academia e vão a campo na terça, na única atividade tática antes do clássico.

