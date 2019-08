Aguilar, Derlis González e Soteldo são convocados e desfalcarão Santos contra o Athletico-PR

O zagueiro Aguilar e os atacantes Derlis Gonzáles e Soteldo foram convocados para amistosos pelas seleções da Colômbia, Paraguai e Venezuela, respectivamente, e vão desfalcar o Santos contra o Athletico-PR, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de setembro, às 16h, na Vila Belmiro.

Para o duelo com os paranaenses, Jorge Sampaoli não terá também o lateral-esquerdo Jorge, convocado pela Seleção Brasileira.

Em seu Twitter, o Santos parabenizou as convocações. “Gringos na seleção! Derlis, Soteldo e Aguilar convocados para os próximos amistosos de suas respectivas seleções. Parabéns, pessoal! #AquiÉSantos“.

Para se manter na liderança do Brasileirão, o time santista entra em campo neste domingo diante do Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, pela 15ª rodada.