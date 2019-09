Aguilar admite erros no Santos, mas alerta: “Como se trabalha para não escorregar?”

Felipe Aguilar concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e comentou sobre erros recentes no Santos.

Regular durante a maior parte da temporada, o zagueiro falhou nas derrotas para São Paulo, no Morumbi, e Fortaleza, na Vila Belmiro. Ele admite, mas faz um alerta.

“Nesses últimos dias trabalhamos normalmente. Para mim foi difícil ter errado nesse jogo e desse jeito. Escorreguei, fiz pênalti em um clássico… O que eu posso fazer? Errei, como falei, ideia é não errar, mas trabalhamos para fazer as coisas bem. Em algumas situações as coisas não saem bem e erramos. Fui eu quem errei, não darei desculpas. Assumo meu erro como fiz nas outras vezes. Sampaoli falou comigo, disse que meus erros em certa parte não foram táticos, foi de má posição, escorreguei duas vezes com Fortaleza e São Paulo… Podemos corrigir essas coisas. Quando erra taticamente, é de se preocupar, mas venho trabalhando para fazer as coisas melhor. Sei que fui criticado por todo mundo, torcida, imprensa… Mas sigo trabalhando normalmente para melhorar”, disse Aguilar.

“Como se trabalha para não escorregar? Pode acontecer, né? Caí duas vezes. A segunda pergunta é boa. É importante manter a calma, o trabalho, e acreditar. São dias difíceis e temos que levantar e continuar. Meus jogos no Brasil, dos 35, são melhores que piores. Continuarei trabalhando firme”, completou.

Aguilar treinou como titular na última quarta-feira e deve ser mantido na equipe para enfrentar o Flamengo, sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. O Peixe será campeão simbólico se vencer no Rio de Janeiro.

“Jogo desse sábado é importante como todos os outros. O primeiro e o segundo da tabela se enfrentam e será uma boa partida, pela torcida de lá, pela importância… Tentaremos fazer o melhor para ganhar. Sobre a outra pergunta, todos têm opinião. Grêmio vai falar que tem o melhor, o Flamengo do melhor ataque, e podemos falar das virtudes do Santos. Qual é a diferença de falar se é mais ou menos? No final, se decide em campo. Torneio é longo e tem mais uma volta completa. Trabalharemos para ser os melhores no dia a dia e no fim do ano, se Deus quiser, seremos os melhores”, concluiu Aguilar.

