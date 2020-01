Agente diz que Diogo Vitor está em “contato direto” com o Santos; clube nega

O Santos vive novo problema com Diogo Vitor. O meia-atacante falta nos treinos do time B desde segunda-feira, como antecipou a Gazeta Esportiva, e as promessas dele não se concretizam.

O primeiro prazo para se reapresentar foi na quarta-feira. E agora é segunda, de acordo com um de seus empresários. Diferentemente da versão do seu representante, o Peixe ratifica a falta de justificativas e o tratamento sem qualquer “regalia” para esse jogador.

“Ele está com o filho que nasceu agora. Treinará na segunda-feira. Está em contato direto com o Santos”, disse Willian Barille, à reportagem.

O filho de Diogo Vitor nasceu em 24 de dezembro, em Minas Gerais. Ele viajou uma semana antes do parto e já tem quase um mês de “férias” por conta das faltas.

Os demais atletas do Santos B treinam normalmente sob o comando de António Oliveira, um dos auxiliares do técnico Jesualdo Ferreira, e dois deles já trabalharam com o profissional: o zagueiro Alex Nascimento e o meia Athos. As atividades são as mesmas do grupo principal para facilitar essa transição – e Diogo não tem feito parte.

O Alvinegro espera por respostas e ainda não sabe como vai proceder. Os dias de indisciplina serão descontados no salário. Até o momento, não se fala em rescisão contratual.

Diogo Vitor voltou a treinar pelo Santos em novembro depois da suspensão por uso de cocaína em 2018. Ele perdeu cinco quilos em poucas semanas e mostrava empenho para retomar a carreira.

Diogo tem 22 anos e atuou pela última vez diante do Estudiantes (ARG), pela Libertadores da América-2018. O jogador foi suspenso por 18 meses após exame antidoping realizado no fim da partida contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em 21 de março.

Na berlinda, Diogo Vitor tem contrato até 16 de fevereiro de 2021 e o histórico de indisciplina pesa contra o futuro do atleta. O Santos entende que fez e faz tudo que está ao seu alcance.