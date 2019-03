“Afilhado” de Diego Costa, atacante vira aposta de Sampaoli após treinar sem contrato no Santos

Bruno Marques, o Bruninho, é mais uma aposta de Jorge Sampaoli no Santos. Depois de dar espaço para jovens como Wagner Leonardo e Sandry no elenco profissional, o treinador inscreveu o atacante de 20 anos no Campeonato Paulista.

O jogador revelado pelo Lagarto-SE tem 1,93 m de altura e características em falta no Peixe: é um centroavante de área, alto, bom cabeceador e com facilidade no pivô, sem ser lento. E a não convocação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano foi decisiva para chamar a atenção de Sampaoli.

Fora da competição por opção técnica, Bruno foi completar os treinos do elenco profissional. E se não empolgava a base, foi cair nas graças justamente do renomado treinador. E aí veio o fim do contrato…

O empréstimo junto ao Lagarto se encerrava no dia 25 de janeiro e deixaram ele acabar. Jorge Sampaoli ficou incomodado e cobrou a permanência. Com a indefinição, o atacante chegou a trabalhar no clube sem vínculo. No fim das contas, o desejo do atleta foi preponderante e um novo acordo, até 31 de dezembro, foi assinado.

O contrato tem valor fixado de apenas R$ 600 mil para a compra de 70% dos direitos econômicos (o Lagarto ficaria com 30%). Mesmo com a aprovação de Sampaoli, o Alvinegro optou pelo empréstimo e deixou a permanência em definitivo para depois.

Destaque mesmo sem gols

Bruno Marques ganhou visibilidade na Copinha de 2018. O Lagarto foi eliminado na primeira fase em grupo com Tupã, Atlético-GO e XV de Jaú e o atacante não marcou gol nos três jogos. Mesmo assim, foi bem avaliado.

O centroavante foi procurado por Fluminense, Palmeiras e Santos. A opção à época foi o clube carioca. Nas Laranjeiras, porém, ele não evoluiu e o Peixe abriu as portas em setembro, para o contrato curto até o fim da Copa São Paulo, antes da renovação.

Apoio de Diego Costa

Bruninho é “afilhado” de Diego Costa, atacante do Atlético de Madrid-ESP e um dos proprietários do Lagarto. Conhecedor da posição, o espanhol vê o jovem santista com grande talento.

Durante o período de litígio com o Chelsea-ING, em 2017, Diego cumpriu horário como dirigente e manteve a forma física no Lagarto, em Sergipe, e treinou ao lado de Bruno – “um animal” foi a definição dada.

Diego Costa foi consultado sobre o fim do contrato com o Santos no começo deste ano, mas deu liberdade para Bruno escolher o que fazer. E a escolha foi o Peixe. Por isso, o acordo de empréstimo teve o mesmo valor de compra fixado da época da chegada na base: apenas R$ 600 mil.