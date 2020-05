Advogado de Bryan Ruiz explica dificuldade por acordo com o Santos

Bryan Ruiz acionou o escritório de advocacia Bichara e Motta para negociar com o Santos a possível rescisão amigável do contrato válido até dezembro.

As conversas ocorrem há mais de um ano. De acordo com Bichara Neto, a maior dificuldade é o Peixe não querer pagar a dívida existente.

Por orientação de Bryan, as tratativas envolvem quitar pelo menos parte considerável do débito. E o Alvinegro não possui esse dinheiro à disposição.

O Alvinegro deve meses de direito de imagem ao costarriquenho. Bryan Ruiz treinava no time B antes da paralisação no futebol em meio ao novo coronavírus.

Em entrevista nesta semana, o presidente José Carlos Peres falou sobre a dificuldade de acordo e chegou a cogitar “macumba” para o jogador. As palavras não repercutiram bem com Bryan e seus representantes.

“Bryan Ruiz não deu certo no Santos. E não foi culpa do Santos. Ele não conseguiu se firmar dentro do clube. Quem pediu ele foi Jair Ventura, quando Jair saiu chegou o Cuca. Cuca disse de cara que não queria estrangeiro, deu uma queimada. Falamos para se esforçar, depois pedi chance a Sampaoli. Mas está micado, não sei se é macumba e homem também não quis. Não tem como tocar para frente”, disse o presidente, ao Blog Soul Santista.

“Tentamos fazer a rescisão por várias vezes. Estamos na briga para rescisão amigável, mas senta na lei ruim para os clubes, de pagar até o fim do contrato e todos os direitos da CLT. Antigamente era 50%, agora indenização é 100%. Isso é responsável por 90% dos processos trabalhistas”, completou Peres.

Bryan Ruiz chegou ao Santos com status de titular em 2018, mas não se firmou com Cuca, Jorge Sampaoli e Jesualdo Ferreira.

