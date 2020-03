Acostumado com jogos sem torcida, Jesualdo aposta em “espírito de Libertadores” no Santos

O Santos não contará com a sua torcida na partida contra o Delfín (EQU) na próxima terça-feira, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Libertadores da América. A Conmebol puniu o Peixe com portões fechados por conta da confusão no Pacaembu em 2018, na eliminação da competição continental para o Independiente (ARG).

E essa experiência não é nova para Jesualdo Ferreira. O técnico português comandou o Panathinaikos dessa forma em duas oportunidades, entre 2010 e 2012, e foi campeão pelo Zamalek, do Egito, com uma temporada inteira sem apoio do torcedor em 2015. Por razões políticas, não havia gente no estádio.

A aposta de Jesualdo é o elenco santista superar o silêncio da Vila Belmiro com o “espírito de Libertadores”.

“Jogo de Libertadores tem componente emocional alto, jogo que envolve muita história. É emocionante. Santos é tricampeão e, portanto, esse peso vai nortear a ansiedade para entrar em áreas psicológicas. Não precisa motivar, é encontrar plano tático”, disse Jesualdo.

O Santos venceu o Defensa y Justicia, na Argentina, e pode ficar perto da classificação às oitavas de final se vencer o Delfin. A bola rolará às 19h15 (de Brasília).