Acordo atrasa e Sánchez não se reapresenta ao Santos

O meia Carlos Sánchez não se reapresentou ao Santos para o primeiro dia de trabalho do novo técnico Jesualdo Ferreira. Os dirigentes santistas negociaram a dívida do clube com o uruguaio, mas o acordo atrasou e o camisa 7 não conseguiu pegar um voo a tempo de se juntar ao restante do elenco no CT Rei Pelé.

Assim, Sánchez viaja para o Brasil na sexta-feira e deve retornar aos treinos no sábado. Na terça-feira, a Gazeta Esportiva noticiou que o Peixe havia acertado a dívida de pouco mais de R$ 1 milhão com o atleta. O pagamento será efetuado nas próximas semanas.

O débito existe desde 2018 e equivale a luvas pela assinatura do contrato e direito de imagem. Esse problema fez o Grêmio se aproximar do uruguaio nos últimos dias, mas não houve qualquer proposta oficial.

Carlos Sánchez não pensa em sair do Alvinegro, mas estava chateado com a situação. Ele esperou o Campeonato Brasileiro acabar e pediu para seu empresário vir ao Brasil cobrar o acerto. O contrato termina em julho de 2021.