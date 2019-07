A três meses do retorno ao Santos, Diogo Vitor sai de foco em busca de redenção

A três meses do retorno ao Santos, Diogo Vitor tem rotina bem diferente de outrora na busca de seu maior objetivo: a redenção no clube onde chegou em 2010.

O meia-atacante teve a pena reduzida pelo uso de cocaína em abril e poderá voltar a treinar no Peixe no dia 25 de outubro deste ano – ainda não se sabe se no elenco profissional ou na equipe de transição – ele tem 22 anos.

De acordo com pessoas próximas a Diogo Vitor, o atleta está “focado”, mantendo uma vidra regrada e sem grandes exageros, muito menos recaídas. Ele está morando em São Paulo, onde divide apartamento com um de seus empresários e viaja com certa frequência para visitar familiares em Minas Gerais.

Em sua rotina, há sessões periódicas com uma psicóloga para conviver melhor com a distância dos gramados e treinos na academia. A maior dificuldade é manter a forma física sem poder usar as dependências do Alvinegro para atividades com bola. O jogador fala periodicamente com o presidente José Carlos Peres.

Outra mudança é o distanciamento das redes sociais. Diogo quase não faz publicações ou aparece em fotos com amigos. Foi comum no início de sua trajetória no Santos a “ostentação” com carros, mulheres e joias.

Diogo tem contrato com o Peixe até 16 de fevereiro de 2021. O acordo está suspenso e ele não recebe salário. Em entrevista exclusiva recente à Gazeta Esportiva, o Menino da Vila pediu desculpas ao torcedor pelo histórico de indisciplina.

