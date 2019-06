À procura de novo lateral, Santos busca clube para Matheus Ribeiro

O Santos quer emprestar Matheus Ribeiro. O Peixe procura um novo lateral-direito para ser “sombra” de Victor Ferraz e tem em pauta nomes como Rodinei, do Flamengo, Rafael, do Lyon-FRA, Mariano, do Galatasaray-TUR, Dodô, do Vitória Guimarães-POR, e Aderllan, do Bragantino.

Matheus ficou fora da lista de relacionados do Alvinegro diante do Ceará, no último domingo, e soube da busca por um jogador de sua posição por meio da imprensa, inclusive com a confirmação do presidente José Carlos Peres.

Matheus Ribeiro estava emprestado ao Figueirense, mas foi devolvido a pedido de Jorge Sampaoli. Após cinco jogos e o dia a dia de treinamentos, o ala não empolgou o técnico.

Um dos problemas é a situação contratual de Matheus – o vínculo vai até dezembro de 2020 e um empréstimo longo não seria possível sem renovar o atual acordo.

Matheus Ribeiro tem 26 anos e foi contratado em 2017. O lateral-direito nunca se firmou como titular e foi emprestado para Atlético-GO, Puebla-MEX e Figueirense.