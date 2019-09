À procura de afirmação no Santos, Uribe inicia treino personalizado

Ainda sem vingar no Santos, Uribe começou a treinar também fora do CT Rei Pelé, com o personal trainer Sergio Peres Neto.

O atacante segue o caminho de outros jogadores do Peixe, que treinam ou treinaram na mesma academia, como Everson, Cueva e Sánchez.

O trabalho não é apenas físico e tem base em necessidades individuais e atividades com bola. O Alvinegro vê com bons olhos a preparação à parte.

Uribe chegou do Flamengo em junho e ainda não fez gols. O centroavante tem sete partidas e é reserva com Jorge Sampaoli.

A última partida do colombiano ocorreu no último domingo, no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, na Vila Belmiro. Sampaoli afirmou em entrevista coletiva que o centroavante teve “infortúnio” ao desperdiçar “cinco ou seis chances”.