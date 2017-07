A 12 pontos do Corinthians, Levir admite “distância significativa”

Após as primeiras 12 rodadas, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 32 pontos ganhos. Com o Santos 12 pontos atrás do rival, o técnico Levir Culpi admite que a diferença é considerável, embora o torneio por pontos corridos termine apenas na 38ª rodada.

“A distância matemática já é significativa e muito difícil de tirar. No jogo contra o Corinthians, é uma chance para descontar só três pontos. Realmente, a diferença é muito grande, mas no futebol as coisas acontecem. Dentro de uma lógica, o Corinthians abriu uma vantagem muito interessante”, disse, em entrevista ao Sportv.

Se no Campeonato Brasileiro o Santos tem uma distância considerável em relação ao líder, o time praiano segue vivo em dois torneios eliminatórios. No primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o time dirigido por Levir Culpi ganhou do Atlético-PR 3 a 2, em Curitiba.

“Na Libertadores, a campanha do Santos tem sido muito boa e com possibilidade de melhorar ainda mais. Estou acreditando muito nisso. Então, tenho certeza que vamos chegar”, apostou Levir, que joga por um empate diante do Atlético-PR para avançar no dia 10 de agosto, na Vila Belmiro.

Nas Copa do Brasil, o Santos iniciou as quartas de final com uma derrota por 2 a 0 diante do Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro. Com a partida de volta marcada para o próximo dia 26 de julho, Levir Culpi admite que a situação é difícil, porém não irreversível.

“A torcida vai ter que estar conosco e estamos em uma desvantagem de 2 a 0 contra o Flamengo, um dos melhores times do Brasil. Existe uma chance de reverter, é perfeitamente possível. Muito difícil, mas possível. Temos que ver o que acontece no campo”, afirmou.