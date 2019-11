Gallardo fala sobre a dor do River Plate na derrota para o Flamengo

Confira este e outros vídeos em

“A sensação é de dor porque ficamos perto da taça e acabamos sem nada”, resumiu o técnico Marcelo Gallardo após a derrota do River Plate por 2 a 1 contra o Flamengo neste sábado em Lima na final da Copa Libertadores de 2019.

“Temos que digerir esta derrota, que é dolorosa, e temos que saber perder, com a nobreza de uma equipe que competiu bem durante toda a Copa e não só nesta partida”, disse Gallardo na coletiva de imprensa no estádio Monumental.

Gabigol, com dois fantasmagóricos gols no fim, foi o herói do Flamengo que esteve em apuros durante todo a partida. Ele terminou a competição como artilheiro, com 9 gols.

O gol do River foi marcado pelo colombiano Rafael Santos Borré no início do jogo (14). “Jogamos a partida contra um grande rival, sentimos que fizemos o jogo que tínhamos que fazer. Soubemos anular o poder de fogo do Flamengo e depois pagamos o preço no segundo tempo por não tomar boas decisões para que não fossemos atacados como aconteceu nesses últimos cinco minutos”, acrescentou.

“Fizemos uma partida muito boa, mas nos faltou algo no final. Tivemos essas duas jogadas infelizes, mas é claro que foram por mérito do Flamengo que soube resolvê-las no ataque. Mas saímos de forma dolorosa porque o título nos escapou no final”, afirmou.

Com a vitória o Flamengo faturou um prêmio de 12 milhões de dólares e garantiu sua presença no Mundial de Clubes da Fifa no Catar, previsto para dezembro, e na China em 2021, torneio que será disputado por 24 equipes pela primeira vez.

Além disso, o rubro-negro vai defender o título da Libertadores na edição do próximo ano já a partir da fase de grupos e também vai disputar a Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle do Equador, campeão da Copa Sul-Americana de 2019.