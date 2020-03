Redondo destaca brasileiros ao falar dos principais adversários que enfrentou

O ex-jogador Fernando Redondo apontou três brasileiros como os melhores adversários que enfrentou em seus tempos de Real Madrid. Ao longo das seis temporadas que esteve no clube, o argentino jogou contra o Barcelona em 10 oportunidades. Foi justamente nos clássicos que o ex-volante se surpreendeu com os atletas do Brasil.

“Joguei contra muitos grandes jogadores. Mas, para citar alguns, eu diria que Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo (Nazário), quando jogou pelo Barcelona. Eles foram todos incríveis”, disse Redondo.

Ao lembrar de seus grandes companheiros de equipe, o ídolo do Real Madrid também citou um brasileiro: “Seria injusto escolher apenas um, mas do meu tempo em Madri, quando conseguimos tantos títulos, devo mencionar Fernando Hierro, Raúl González, Roberto Carlos, por exemplo. A lista é muito longa”.

Fernando Redondo vestiu a camisa do Real Madrid entre os anos de 1994 e 2000. Neste período, o argentino entrou para a história do clube com dois títulos espanhóis e duas Ligas dos Campeões.

