Real Madrid faz proposta milionária por Neymar

Na reta final da janela de transferências do mercado europeu, o Real Madrid fez uma investida por Neymar. Segundo noticiou o site espanhol Sport nesta quarta-feira, a equipe merengue ofereceu 120 milhões de euros, cerca de R$ 535,5 milhões, mais o meio-campista Modric, atual melhor do mundo da Fifa, para contar com o brasileiro.

Ainda segundo a publicação, a proposta do Real para o atacante é um contrato de cinco temporadas, com o mesmo salário pago atualmente pelo PSG.

A proposta é recente e o Barcelona, que também tenta contratar Neymar, já sabe da concorrência. O clube catalão, porém, que foi a casa de Neymar por quatro temporadas, espera que o atleta se mantenha firme com seu desejo de voltar no Barça.

Como o Barcelona segue na disputa pelo atacante, o site também traz que uma definição só acontecerá após o fechamento da janela de transferências dos clubes ingleses, que se encerra nesta quinta-feira; isso porque o clube catalão tenta negociar Coutinho com alguma equipe do país para abrir espaço para a grande contratação.