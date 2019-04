Jornal crava que Real tem R$ 2 bilhões para comprar Hazard, Pogba e Mbappé

O mercado de transferências europeu ainda não abriu as portas, mas o de rumores sim. Em sua edição desta quinta-feira, o jornal francês L’Équipe traz o Real Madrid como o autor de cinco ou seis contratações de peso no cenário internacional, disposto a desembolsar um alto valor para ter Hazard, do Chelsea, Pogba, do Manchester United, e Mbappé, do Paris Saint-Germain, suas prioridades para a temporada de 2019-20.

A publicação indica que Zinédine Zidane deseja trazer nomes de peso para as disputas do próximo ano e, para isso, terá à sua disposição 500 milhões de euros (R$ 2,25 bilhões na cotação atual). Para ter esse valor em caixa, porém, será necessário realizar uma dispensa: o galês Gareth Bale é o mais cotado. A matéria, que tem como título “A serviço de sua majestade” em referência a Zizou, aponta que é até mesmo cogitada uma troca entre Bale e Pogba diretamente para que o negócio realmente seja fechado.

Durante a semana, outros jornais, espanhóis e franceses, vinham trazendo esses três nomes como prioridades de compra no Real Madrid. Hazard, que já indicou desejo de jogar no clube e foi alvo de grandes investidas, tem valor de saída do Chelsea fixado em pelo menos 220 milhões de euros, conforme o L’Équipe.

Por outro lado, Mabppé tem se desenhado como um grande sonho do clube, que estaria disposto a pagar, conforme noticiou o jornal no início da semana, 280 milhões de euros para ter o francês em seu plantel. Um dia depois, o espanhol Marca trouxe, a partir de uma fonte ligada aos blancos, que eles não fariam uma oferta pelo jovem atacante nesta próxima janela.

Já Pogba afirmou recentemente ser um sonho poder jogar no Real. “Eu sempre disse que o Real Madrid é um clube dos sonhos para todos, é um dos maiores clubes do mundo. (Jogar no Real) é um sonho para todo garoto, para todo jogador de futebol”, disse na ocasião, apesar de ter afirmado estar feliz no United. Tendo recusado uma renovação de contrato, ele deixa em aberto seu futuro e também desperta interesse da Juventus.