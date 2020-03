Jornal coloca Militão em lista de contratações decepcionantes e elogia Rodrygo

Contratado no ano passado pelo Real Madrid por 50 milhões de euros (R$ 215 milhões na época), o zagueiro Éder Militão é uma das promessas do futebol internacional. No entanto, o jornal Marca colocou o brasileiro em uma lista de contratações decepcionantes do Campeonato Espanhol para a temporada 2019/20.

Segundo o veículo, o defensor de 22 anos teve um bom desempenho quando recebeu oportunidades, mas “jogou poucas vezes para quem custou esse preço”. Com Sérgio Ramos e Varane como companheiros de posição, o jogador revelado pelo São Paulo entrou em campo 12 vezes com a camisa merengue.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por outro lado, Rodrygo, comprado por 45 milhões de euros (R$ 193 milhões) junto ao Santos, foi apontado como um reforço positivo da equipe madrilenha. O jornal destacou as boas atuações do ex-atacante do Peixe e o fato de Zinedine Zidane ter lhe dado mais chances gradualmente. O jogador disputou 21 partidas, com nove gols marcados e duas assistências.

A lista de contratações decepcionantes ainda conta com nomes de peso, como Eden Hazard, Luka Jovic (Real Madrid), João Félix (Atlético de Madrid), Antoine Griezmann e Frenkie De Jong (Barcelona). Todos foram foram colocados como jogadores que deveriam ter rendido mais pela expectativa e pelo valor investido neles.