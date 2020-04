Ex-agente de Neymar revela nova multa rescisória e abre o jogo sobre o Real Madrid

O ex-representante do Neymar, Wagner Ribeiro, contou que foi várias vezes à Madri para conversar com o presidente Florentino Pérez sobre uma possível ida do craque brasileiro ao Real Madrid. Entretanto, a indefinição do valor da negociação afastou o jogador do clube merengue.

“Fui a Madri várias vezes, porque Florentino tinha o sonho de levar Neymar. No ano passado eu estava com ele, em maio, no escritório, e ele até me disse que mantém o sonho de contratá-lo. Mas, como Neymar não tinha um determinado preço, por ainda ter um contrato longo, o PSG poderia pedir 500 milhões de euros”, disse ao Canal do Nicola.

Para a próxima temporada, Wagner Ribeiro revelou que o passe do camisa 10 da Seleção Brasileira está fixado, pela Fifa, em 164 milhões de euros, o que se equivale, na atual cotação, a aproximadamente R$ 992 milhões.

Desde que chegou ao Paris Saint-Germain, em 2017, Neymar jogou 80 partidas e balançou as redes 69 vezes.