Em baixa no Real Madrid, Bale entra na mira do Newcastle

Após se envolver em diversas polêmicas no Real Madrid, Gareth Bale tem a possibilidade de se despedir do Santiago Bernabéu na próxima temporada. De acordo com o jornal Daily Mail, da Inglaterra, o atacante é o principal alvo do Newcastle na janela de transferências.

O clube inglês está próximo de concretizar uma mudança de proprietários. Caso a venda seja autorizada, o Newcastle será comandado pelo príncipe saudita Mohamed bin Salman, que projeta realizar grandes investimentos.

A imprensa europeia avalia que o Newcastle pode ser o protagonista da próxima janela de transferências, e um dos primeiros reforços pode ser Gareth Bale. Aos 30 anos, o jogador do País de Gales tem a oportunidade de retornar ao Campeonato Inglês, onde ganhou destaque vestindo a camisa do Tottenham.

Bale chegou ao Real Madrid em 2013 e, desde então, assumiu protagonismo em diversos momentos. No entanto, o jogador teve uma queda de rendimento e se envolveu em polêmicas com o técnico Zinedine Zidane. Ainda assim, a passagem do atacante pelo clube espanhol é vitoriosa, com quatro títulos da Liga dos Campeões, quatro Mundiais e um Campeonato Espanhol.

