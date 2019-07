Bale pode ser envolvido em troca por Neymar, diz jornal inglês

Neste domingo, o jornal inglês The Independent traz uma notícia que poderia resolver duas novelas desta janela de transferência. Segundo a publicação, Gareth Bale pode ser envolvido em uma troca com Neymar. Para ter o craque brasileiro, o Real Madrid ofereceria o galês e uma quantia em dinheiro ao Paris Saint-Germain.

O desejo de Neymar de deixar o clube francês não é novidade. Nos merengues, a situação do atacante galês está insustentável e é provável que ele deixe o clube. Após o amistoso contra o Bayern, Zidane confirmou que o clube já negocia sua saída.

Com futuro em Madrid com dias contados, Bale foi especulado na China, mas não teria interesse em aceitar uma proposta. Seu antigo clube, o Tottenham, já expressou o desejo em contratar o atacante, mas seu alto salário seria um problema.

Tendo isso em mente, as altas cifras não causariam impacto ao PSG. Com Neymar insatisfeito, os franceses já aceitaram vender o craque. Mesmo tendo o Barcelona como prioridade, o brasileiro estaria disposto a ir para o rival. Caso seja concretizada, a troca pode trazer benefícios aos dois clubes.

No caso do Real Madrid, Florentino Pérez teria mais um galáctico à disposição e negociaria Gareth Bale. No Paris, o clube teria um substituto para seu camisa 10 e abriria espaço para Mbappé ter o papel de protagonista que tanto deseja.

