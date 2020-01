Seleção da década da Portuguesa tem palmeirenses e ex-são-paulinos

Por meio das redes sociais, a Portuguesa divulgou a seleção de jogadores que vestiram a camisa do clube entre 2010 e 2019. A eleição foi feita com enquetes, que apontaram nomes conhecidos das torcidas de São Paulo e Palmeiras.

Em uma formação com três zagueiros, a seleção da década da Portuguesa ficou formada por: Weverton; Rogério, Valdomiro e Domingos; Luís Ricardo, Marco Antônio, Bruno Henrique e Marcelo Cordeiro; Diogo, Gilberto e Bruno Mineiro. O técnico escolhido foi Jorginho, que conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2011 com uma equipe apelidada de “Barcelusa”, em alusão ao toque de bola do time espanhol.

Entre os 11 eleitos, aparecem dois nomes que atualmente defendem o Palmeiras: Weverton e Bruno Henrique. O goleiro atuou na Lusa entre os anos de 2010 e 2012, e o volante esteve no clube em 2013.

Além dos palmeirenses, a seleção também conta com atletas que vestiram a camisa do São Paulo, como o atacante Gilberto e o lateral-direito Luís Ricardo.

Atualmente, a Portuguesa sofre com problemas financeiros, que se refletem dentro de campo. Ainda assim, o clube seguiu revelando nomes importantes do futebol brasileiro nos últimos 10 anos.

