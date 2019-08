Portuguesa responde ‘brincadeira’ do ministro da Educação nas redes

Vivendo o momento mais complicado de sua história, a Portuguesa ainda teve que suportar uma ‘brincadeira’ do ministro da Educação nesta quarta-feira, dia em que completa 99 anos de existência. Por meio de suas redes sociais, Abraham Weintraub provocou o clube ao comparar os protestos da última terça-feira, em São Paulo, com uma festa da torcida rubro-verde.

“Após 46 anos a Portuguesa Futebol Clube finalmente volta a ser Campeã Paulista. A Leões da Fabulosa levou todos os torcedores do time do Canindé para comemorar na Av. Paulista (foto). A frota de combis congestionou a Al. Santos. O fornecimento de pães está suspenso até amanhã”, escreveu Weintraub no Twitter.

O excelentíssimo min. da educação deveria se ocupar em temas mais nobres para o país do que fazer chacota com o sentimento de milhares de torcedores da Portuguesa. Aliás @AbrahamWeint o nome da Lusa é Associação Portuguesa de Desportos, e não Portuguesa Futebol Clube.#lusa99anos https://t.co/rJ8IhkLg94 — Portuguesa (@Lusa_Oficial) August 14, 2019

A Lusa, no entanto, não deixou barato e respondeu a postagem do ministro. “O excelentíssimo min. da educação deveria se ocupar em temas mais nobres para o país do que fazer chacota com o sentimento de milhares de torcedores da Portuguesa. Aliás, o nome da Lusa é Associação Portuguesa de Desportos, e não Portuguesa Futebol Clube”, escreveu o perfil do time.