Ivan recebe notícia da convocação dentro de avião e celebra chance com Tite

Na manhã desta sexta-feira, o goleiro Ivan, da Ponte Preta, foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira profissional. O jogador de 22 anos, que estava viajando de Florianópolis para São Paulo, recebeu a notícia de dentro do avião.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, a Ponte Preta divulgou um vídeo do momento, e é possível observar os passageiros do voo, desde companheiros de equipe até pessoas comuns, aplaudindo o jovem.

Atenção, senhores passageiros: em Campinas tá tudo normalzão. ☝🏾👏🏾🦍🇧🇷 pic.twitter.com/4jIvsl57iE — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) August 16, 2019

“Não dá nem pra acreditar! Esperava a convocação para a Seleção Olímpica, mas para defender a seleção principal? É uma sensação única, estou muito emocionado! Agradeço demais não só ao Tite e à CBF, mas a todos os que acreditaram em mim: a Ponte Preta, minha família, meus amigos, a todos e a Deus”, disse Ivan ao site da Macaca.

Ivan foi revelado nas categorias de base da Ponte Preta, e vem se destacando com a camisa 1 do time campineiro. O goleiro, inclusive, defendeu a Seleção Brasileira olímpica no Torneio de Toulon, na França, e chegou a defender o pênalti que deu o título ao Brasil na decisão contra o Japão.