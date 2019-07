Técnico do PSG afirma que Neymar quer sair do PSG

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, confirmou nesta terça-feira que Neymar não quer mais seguir na equipe francesa. “Eu sabia que ele queria ir embora antes da Copa América, mas é um tópico entre o clube e Neymar”, declarou o comandante nesta terça-feira em entrevista à RMC Sports.

O comandante, que assumiu o time de Paris no inicio da última temporada, não quis entrar em muitos detalhes na entrevista, mas afirmou que: “Está tudo claro entre a gente, agora é por conta do clube e do Neymar”.

“Eu estou pronto para tudo. Nós temos que ser flexíveis, eu não falo sobre isso com ele. Sou calmo, é uma questão do clube, eu não interfiro, não é assunto meu”, seguiu o alemão, que está concentrado na pré-temporada do PSG. A equipe francesa venceu o Dynamo Dresden-ALE, nesta terça-feira, por 6 a 1.

Tuchel também comentou sobre o atraso de Neymar em sua apresentação, marcada para a semana passada. “Eu sou o treinador e ele é meu jogador, então eu estou desapontado com a ausência dele semana passada, isso é claro”, declarou. O brasileiro se reapresentou na última segunda-feira e não participou do amistoso desta terça-feira.

O brasileiro tem contrato válido por mais duas temporadas com o PSG e não tem multa rescisória fixada. O atacante deixou o Barcelona pelo clube francês em 2017, pelo valor recorde de € 222 milhões (cerca de R$ 812 milhões à época).