PSG estipula preço milionário para vender Neymar, diz jornal

Mais uma página na história da possível saída de Neymar do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal francês Le Parisien neste domingo, o clube deseja ao menos 200 milhões de euros pelo jogador para tentar reaver grande parte do que foi investido, mas também estaria disposto a flexibilizar uma cláusula: o brasileiro poderia ser emprestado por um ano ao Real Madrid, diferentemente do que teria sido ofertado ao Barcelona.

Conforme matéria publicada, os mandatários do clube do Catar, incomodados com a vontade do jogador de sair, querem muito dinheiro em troca, lembrando que o valor investido nele foi de 222 milhões de euros, dois anos atrás, para tirá-lo do Barcelona. No entanto, eles estariam dispostos a aplicar uma condição especial ao Real, diferentemente do clube catalão, com a possibilidade de um empréstimo por uma temporada, com obrigação de compra ao fim do vínculo.

O L’Équipe, inclusive, destacou que já houve um primeiro contato entre o staff do brasileiro e o clube merengue, antes do verão europeu, mas as conversas não foram para frente. Segundo informações publicadas, até três semanas atrás, o desejo dos dirigentes do Real era de contratar Paul Pogba e Kylian Mbappé para 2020.

Ainda assim, é sabido por todos que o presidente dos blancos, Florentino Pérez, sempre demonstrou interesse na contratação de Neymar. O jornal ainda garante que o Real estaria disposto a colocar outros jogadores nesta negociação, casos de Gareth Bale, James Rodríguez e/ou Isco.

No último sábado, Thomas Tuchel confirmou a ausência de Neymar do primeiro jogo do Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês, que acontece neste domingo contra o Nimes, por ele não estar 100% fisicamente. Depois do treino, o diretor brasileiro Leonardo revelou que, além disso, as conversas pela saída de Neymar estão avançadas, mas não indicou com qual clube.