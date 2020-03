Pelé critica postura de Neymar fora de campo: “Parece que tem um imã de confusões”

A vida de Neymar fora de campo segue gerando polêmica. Em entrevista ao canal Pilhado, no Youtube, Pelé afirmou que o craque brasileiro tem condições técnicas de se igualar aos melhores do mundo, mas para isso precisa mudar algumas atitudes.

Para o Rei do futebol, o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira está caminhando para se igualar a Messi e Cristiano Ronaldo: “Ele está chegando lá, pode ser igual”.

Apesar de reconhecer o potencial de Neymar, Pelé fez a ressalva de que o jogador precisa melhorar sua postura fora de campo:”Infelizmente, o que acontece com ele fora de campo é o que deixa essa dúvida. Isso eu já conversei com ele pessoalmente, mas é uma coisa difícil de explicar. Parece que ele tem um imã de confusões, e os caras esquecem da parte dele dentro de campo. Ele é um excelente jogador”.

Ao longo da temporada de 2019/2020, Neymar tem trabalhado para melhorar sua imagem com a torcida do PSG. Antes da paralisação por contra do coronavírus, o brasileiro foi o protagonista da classificação de sua equipe para as quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund.

