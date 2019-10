Neymar tem lesão confirmada pelo Paris Saint-Germain

No empate deste domingo, contra a Nigéria, que encerrou a participação da Seleção Brasileira na Data Fifa de outubro, Neymar deixou o campo com oito minutos do primeiro tempo. Na tarde desta segunda-feira, a suposta contusão foi confirmada pelo Paris Saint-Germain.

Em nota oficial, o departamento médico do clube comunicou que uma lesão de segundo grau no bíceps femural da coxa esquerda foi constatada. Uma reavaliação será feita em oito dias, mas o tempo de recuperação está previsto para quatro semanas.

Caso fique realmente um mês afastado dos gramados, o atacante desfalca o PSG por quatro rodadas do Campeonato Francês. Além disso, o brasileiro perderá os dois próximos compromissos da Liga dos Campeões, contra o Club Brugge, nos dias 22 de outubro e 11 de novembro.