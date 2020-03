Neymar presta homenagem a profissionais de saúde: “Salva de palmas”

Com a pandemia do novo coronavírus, diversos profissionais de saúde no mundo todo vêm trabalhando incansavelmente no combate à doença. E nesta quinta-feira o atacante Neymar resolveu homenagear os médicos que estão se esforçando para conter o Covid-19.

O jogador de 28 anos publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece batendo palmas para o empenho dos médicos. “Uma salva de palmas a todos os profissionais da saúde. Obrigado por arriscar suas vidas”, escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain na legenda.

Uma salva de palmas a todos os profissionais da saúde 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 obrigado por arriscar suas vidas ❤️❤️❤️ #ficaemcasa #StayHome pic.twitter.com/FQe8FSwy0i — Neymar Jr (@neymarjr) March 20, 2020

De acordo com o jornal Le Parisien, da França, Neymar, junto com o companheiro de equipe Thiago Silva, optou por voltar o Brasil, em meio às medidas restritivas em relação à pandemia do novo coronavírus. No momento, o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões estão interrompidos por tempo indeterminado.