Neymar faz bico de ator e aparece em cenas de La Casa de Papel

Passando por um momento decisivo de sua carreira, Neymar veio a público no Instagram nesta terça-feira para anunciar a sua participação na série espanhola La Casa de Papel, que atualmente está na terceira temporada.

De acordo com o jornalista Hugo Gloss, a Netflix relançou dois dos oito episódios da última temporada. No capítulo seis, é possível ver Neymar aos 3 minutos e 43 segundos, enquanto no episódio 8 ele aparace próximo dos dois minutos.

O personagem interpretado pelo craque se chama João, e é um monge brasileiro. As cenas foram gravadas no primeiro semestre deste ano, mas o serviço de streaming optou por aguardar uma decisão da justiça em relação a acusação de estupro contra Neymar, o que ocorreu no inicio de agosto.

Dentro de campo, o atleta tem apenas seis dias para resolver o seu futuro. Liderando a disputa pelo brasileiro, o Barcelona enviou representantes a Paris nesta terça-feira para negociar diretamente com o PSG.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com