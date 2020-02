Neymar é advertido com cartão após juiz repreender o brasileiro por carretilha

Neste sábado, o Paris Saint-Germain goleou o Montpellier por 5 a 0 e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Francês. Neymar não balançou as redes, mas se envolveu em uma polêmica com o árbitro após aplicar uma carretilha no adversário.

O lance aconteceu aos 36 minutos da primeira etapa. Neymar recebeu próximo da bandeirinha de escanteio e driblou o adversário com a lambreta. A bola ainda bateu no defensor do Montpellier e saiu em lateral para o PSG.

Com o jogo parado, o juiz chamou Neymar para uma conversa particular e repreendeu o atacante brasileiro pelo drible na lateral do campo. O camisa 10 do PSG foi à loucura, reclamou de forma acintosa da abordagem do árbitro e recebeu o cartão amarelo.

Cobrado frequentemente por um comportamento mais disciplinado em campo, Neymar diminuiu significantemente o número de cartões recebidos nesta temporada. Em 14 partidas disputadas pelo Campeonato Francês, o atacante recebeu apenas dois amarelos.

Neymar vive seu melhor momento com a camisa do PSG desde que chegou ao clube, em 2017. Até o momento, são 16 partidas na temporada, com 14 gols marcados e oito assistências.