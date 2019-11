Governo cobra dívida milionária de Neymar na Justiça, diz revista

De acordo com informações publicadas pela Revista Época, o Governo Federal cobra R$ 88,1 milhões de Neymar na Justiça. O jogador do PSG estaria com impostos e multas atrasados desde 2012, quando ainda defendia o Santos.

Na época, Neymar tinha uma dívida de R$ 250 mil em tributos não pagos. O valor foi crescendo com o passar dos anos, chegando a cerca de R$ 88,4 milhões.

Em outubro deste ano, a Procuradoria-Geral da Fazenda chegou a pedir o bloqueio de bens de Neymar e seus pais, incluindo empresas associadas ao atleta. No entanto, a solicitação não foi acatada pela Justiça Federal, que alegou não haver “qualquer situação que justifique a medida”.

A publicação ainda informa que há outro processo do governo referente a Neymar. Neste caso, há a determinação de indisponibilidade de bens no valor de R$ 193 milhões, bloqueio que estaria válido até os dias atuais.

O ano de 2019 tem sido conturbado dentro e fora de campo para Neymar. Além do processo, o atleta esteve envolvido em uma acusação de estupro, mas acabou não sendo indiciado. No futebol, o camisa 10 do PSG tem sido hostilizado pelos torcedores após ficar próximo de deixar o clube.

