Gol, provocação e choro: o dia de Neymar pela Liga dos Campeões

Neymar foi o grande protagonista da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Borussia Dortmund nesta quarta-feira. O atacante brasileiro marcou o primeiro gol da partida, ajudou os franceses a se classificarem para as quartas da Liga dos Campeões e ainda chamou a atenção fora dos gramados.

O PSG abriu o placar aos 28 minutos, após escanteio batido por Di María pela direita. Neymar aproveitou falha da zaga na segunda trave e mandou para o fundo do gol. Na comemoração, o brasileiro sentou no gramado e fez uma pose de meditação, imitando a comemoração de Haaland no jogo de ida.

Após a partida, Neymar aproveitou que o estádio Parc de Princes não recebeu público por conta do Coronavírus, sentou em um lance acima do gramado na arquibancada e chorou, mostrando estar emocionado com a classificação de sua equipe.

Foi o terceiro gol de Neymar pela Liga dos Campeões desta temporada. O camisa 10 busca ajudar o PSG a buscar seu primeiro título da competição continental, um objetivo que já se tornou obsessão.

Com a classificação garantida, o PSG agora aguarda a definição dos outros times que disputarão as quartas para que a Uefa realiza o sorteio que determinará os confrontos da próxima fase da competição.