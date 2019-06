Casemiro pode ser envolvido em negociação por Neymar, diz jornal

O Paris Saint-Germain colocou Neymar no mercado, mas o clube não quer vender o jogador por menos que os 220 milhões de euros que pagou pelo jogador. Desta forma, o jornal espanhol Marca destaca que o Real Madrid pode envolver Casemiro em uma negociação pelo craque do PSG.

Desde a saída de Thiago Motta, a diretoria busca um meia defensivo. No entanto, o clube já falhou algumas vezes nessa missão e nenhum jogador se firmou na posição. Casemiro é um sonho antigo do PSG, mas os parisienses já ouviram de dirigentes merengues que ele era inegociável. Porém, a situação do volante é diferente no retorno de Zidane. O brasileiro ainda é peça chave no elenco, mas pode perder espaço caso o Real Madrid contrate Paul Pogba, do Manchester United.

Casemiro foi titular absoluto do Real Madrid na conquista dos últimos três títulos da Liga dos Campeões do clube. Com Zidane, ganhou espaço na equipe e disputou a Copa do Mundo de 2018 com a Seleção Brasileira. No entanto, após o fracasso da última temporada, o treinador planeja mudanças na equipe. Com isso, o volante já não é mais visto como inegociável.

Por outro lado, o jogador já conquistou todos os títulos possíveis com o Real Madrid. Após conquistar a Liga dos Campeões quatro vezes com os merengues, o volante poderia ver com bons olhos uma mudança de equipe.