SILVESTRE: Fututo incerto. Pra onde vai Neymar? Barça, Real, Juventus, ou fica no Paris? Sugestão para a titia Leila, patrocinadora do Verdão? Contrate ele pro Palmeiras, seu time de criança! Seria um baita presente de aniversário. Brincadeirinhas à parte, esse rapaz, talentoso com a bola nos pés, precisa voltar a jogar logo, seja lá onde for, com a camisa que for, pro bem dele e do futebol - Foto: Reprodução/TV