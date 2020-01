Allianz Parque recebe competição da PSG Academy nesta semana

O Allianz Parque recebe a partir desta terça-feira a segunda edição da Paris Saint-Germain Academy Brasil Cup, que reunirá cerca de 630 atletas das academias de futebol do clube no Brasil.

O torneio vai até dia 11 de janeiro e abrangerá as categorias sub-7, sub-9, sub-11 e sub-13, com a expectativa de receber aproximadamente 3 mil pessoas para participar e acompanhar. O diretor da PSG Academy São Paulo e da competição, Diego Jatobá, recordou o sucesso da edição do ano passado, no Rio de Janeiro, e se mostrou otimista para o evento desta semana.

“Estamos muito ansiosos e preparados para receber nossa família PSG. Vai ser um momento muito especial pra todos nós depois da experiência em 2018, no Maracanã. É um evento que requer uma grande organização para receber jovens e seus familiares de diversos lugares do Brasil. Já estamos nos preparando faz tempo para este torneio histórico de quatro dias inteiros de jogos no Allianz Parque. Quem participar da segunda edição da PSG Academy Brasil Cup vai viver uma experiência única”, declarou.

O Paris Saint-Germain completará 50 anos em agosto e o evento no Allianz é uma das primeiras experiências que a PSG Academy irá proporcionar aos alunos. A atração conta com as 15 unidades sediadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, Recife, Salvador, Brasília, Vitória, Vale dos Sinos e Porto Alegre. Durante a competição, os atletas ainda terão direito a passeio pelo cinema, além de descontos em lojas e restaurantes já determinados.