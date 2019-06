Zé Rafael valoriza vitória do Palmeiras e destaca dificuldades de jogar na Arena Condá

O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro e conquistou uma importante vitória neste domingo, contra a Chapecoense, na Arena Condá. Após o duelo, o meia Zé Rafael destacou a dificuldade de enfrentar o Verdão do Oeste em sua casa.

“Todo mundo que vem jogar aqui, sofre. É muito difícil de tirar pontos da Chapecoense na Arena Condá e acho que hoje nós fomos novamente uma equipe muito sólida, não sofremos muito. Sofremos apenas o gol de pênalti. Mas a nossa equipe tem lutado muito e tem sido muito competitiva e isso tem sido a diferença. Temos que continuar trabalhando dessa maneira para seguir conquistando as vitórias”, afirmou.

O primeiro gol foi anotado por Dudu, mas com grande contribuição de Zé Rafael. O camisa 8 tabelou com Deyverson , driblou a marcação e acabou caindo junto com o zagueiro Gum. Mesmo assim, ele fez o passe para o camisa 7 marcar.

“Acho que agora, participando mais, vamos conhecendo as características do companheiro, nos entrosando mais e, independentemente de quem está jogando, se sou eu ou outro atleta, temos dado o melhor. Acho que isso que tem feito nós mantermos um bom nível durante a partida. Vamos continuar nessa pegada”, completou.