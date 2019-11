Zé Rafael destaca 2º tempo do Palmeiras e diz: “Campeonato ainda não acabou”

Zé Rafael destacou o segundo tempo do Palmeiras no empate em 1 a 1 com o Bahia, seu ex-time, neste domingo, na Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão foi dominado na etapa inicial, melhorou depois do intervalo e teve mais de uma chance para virar em Salvador.

“A gente sabia que o início do Bahia é muito forte, pressão é característica e é difícil suportar. Tomamos gol numa infelicidade, bola passou no meio da barreira. Depois tivemos controle, volume e mais chances”, disse Zé.

Com o empate, o Palmeiras segue distante do Flamengo, virtual campeão brasileiro. O Rubro-Negro venceu o Grêmio em Porto Alegre e tem 13 pontos de diferença, com um jogo a mais. Mesmo assim, Zé Rafael não joga a toalha.

“Empatamos e é seguir na luta. Campeonato ainda não acabou”, afirmou o palmeirense.

O Verdão voltará a campo para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão.

